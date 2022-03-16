Суд ООН обязал Россию остановить войну в Украине

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Суд рассмотрел дело Украина против России в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Россия должна приостановить боевые действия Украины, сообщила президент Международного суда ООН Джан Донохью в среду, 16 марта.

«По этим причинам суд указывает следующие временные меры. 13 голосами к 2 РФ должна немедленно приостановить боевые действия, которые она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины», - зачитал Донохью решение суда по делу «Украина против России» об обвинениях в геноциде в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также суд постановил, что РФ должна обеспечить, чтобы любые воинские или нерегулярные воинские формирования, которыми она может руководить или поддерживать, а также любые организации и лица, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не предпринимали никаких шагов в поддержку военных операций.

Кроме того, суд постановил, что обе стороны должны воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить спор в суде или затруднить его разрешение.

Решение суда прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина получила полную победу в деле против России в Международном суде ООН. Суд обовязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Решение обязательно к исполнению Россией согласно международному праву. Игнорирование решения приведет РФ в еще большую изоляцию », - написал он в твиттер.

Напомним, 27 февраля Украина направила иск в Международный суд ООН против РФ. Позже стало известно, что данные о преступлениях РФ передали в суд сразу 39 стран.

Сегодня делегация Украины обращается в Международный суд ООН с просьбой назначить следующие меры пресечения по делу с целью прекращения кровопролития:

- РФ должна немедленно остановить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия на территории Украины

- РФ должна безотлагательно обеспечить, чтобы любые военные и другие вооруженные подразделения под ее контролем или влиянием прекратили участие в военных действиях.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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