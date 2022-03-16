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Общество

Снегопад и ночные морозы ожидаются в Крыму в выходные дни

16:27 среда, 16 марта 2022

Сильные снегопады и похолодание ожидается в Крыму до конца текущей недели.

Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

«Мощный высотный циклон, в тыл которого перемещается арктический воздух, будет определять погоду на полуострове до конца рабочей недели и в предстоящие выходные дни. Циклон принесет в Крым снег, в южных, восточных районах и в горах сильный снег, метель, усиление сильного северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, понижение ночных температур воздуха до 5-10 градусов мороза, дневных до 0-3 градусов мороза», – говорится в сообщении.

В гидрометцентре уточнили, что на следующей неделе осадки постепенно прекратятся, а морозы ослабеют. Температура воздуха ночью будет от 3 до 6 градусов мороза, а днем – 1-6 градусов тепла.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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