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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 16 марта

00:23 среда, 16 марта 2022

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 16 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м), уровень опасности желтый, лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 85 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 92 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 78 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 79 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 87 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 1 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 82 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 76 процентов, атмосферное давление 771 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 88 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -1 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 89 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 17, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 марта.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 марта.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 марта.

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