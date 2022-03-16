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Война

Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление

08:13 среда, 16 марта 2022
Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление

фото © facebook.com/GeneralStaff.ua

Основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны

Украинским военным удалось нанести «сокрушительные» удары по группировкам войск РФ на временно занятых территориях и перейти в контрнаступление на отдельных направлениях. Об этом утром 16 марта сообщили в Генеральном штабе.

«По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты», – уточнило военное руководство.

Украинская авиация совершила девять налетов на колонны российской техники и скопления войск.

Армия РФ продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов, однако несет потери, отступая на отдельных направлениях.

«Основные усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны», – указали в Генштабе.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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