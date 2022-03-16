Война
Развитие сюжета: Власти Крыма ввели «рекомендуемые цены» на продукты ● Флот России снова обстрелял Одесскую область ● Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар ● Генштаб Украины назвал потери российской армии ● Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными
Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление
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Основные усилия войск РФ сосредоточены на удержании ранее занятых рубежей и районов обороны
Украинским военным удалось нанести «сокрушительные» удары по группировкам войск РФ на временно занятых территориях и перейти в контрнаступление на отдельных направлениях. Об этом утром 16 марта сообщили в Генеральном штабе.
«По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ, было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты», – уточнило военное руководство.
Украинская авиация совершила девять налетов на колонны российской техники и скопления войск.
Армия РФ продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов, однако несет потери, отступая на отдельных направлениях.
«Основные усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и удержании ранее занятых рубежей и районов обороны», – указали в Генштабе.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар. Минувшей ночью в Холодногорском районе произошел крупный пожар, вызванный вражескими снарядами.
Генштаб Украины назвал потери российской армии. Вооруженные силы уничтожили 404 российских танка, 95 вертолетов, 81 самолет и 36 средств ПВО.
Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными. Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:
Генштаб: ВСУ переходят в контрнаступление
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