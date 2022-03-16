Флот России снова обстрелял Одесскую область

фото © Минобороны РФ

Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, обстрел начался после 23 часов.

«Российские оккупанты, с кораблей, начали ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега в Одесской области в районе села Тузлы. Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции», - написал Геращенко.

Советник допустил, что таким образом враг пытался «прощупать систему береговой обороны», но результата не достиг.

«Попыток высаживать десант не было», - резюмировал Геращенко.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Генштаб Украины назвал потери российской армии. Вооруженные силы уничтожили 404 российских танка, 95 вертолетов, 81 самолет и 36 средств ПВО.

Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными. Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:

Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам. В столице снаряд попал в девятиэтажный дом, а в Житомирской области уничтожены семь админзданий. По предварительной информации, есть пострадавшие.