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Развитие сюжета: Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар ● Генштаб Украины назвал потери российской армии ● Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными ● В Киеве ночью взорвано несколько домов ● Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск
Флот России снова обстрелял Одесскую область
фото © Минобороны РФ
Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
По его данным, обстрел начался после 23 часов.
«Российские оккупанты, с кораблей, начали ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега в Одесской области в районе села Тузлы. Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции», - написал Геращенко.
Советник допустил, что таким образом враг пытался «прощупать систему береговой обороны», но результата не достиг.
«Попыток высаживать десант не было», - резюмировал Геращенко.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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