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Война

Флот России снова обстрелял Одесскую область

07:00 среда, 16 марта 2022
Флот России снова обстрелял Одесскую область

фото © Минобороны РФ

Российские корабли в ночь на среду, 16 марта, открыли огонь по Одесской области.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, обстрел начался после 23 часов.

«Российские оккупанты, с кораблей, начали ракетный и артиллерийский обстрел украинского берега в Одесской области в районе села Тузлы. Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции», - написал Геращенко.

Советник допустил, что таким образом враг пытался «прощупать систему береговой обороны», но результата не достиг.

«Попыток высаживать десант не было», - резюмировал Геращенко.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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