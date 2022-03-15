Происшествия
В Крыму россиянин забил маму кувалдой и покончил с собой
В Ленинском районе Крыма уроженец Санкт-Петербурга жестоко убил свою 84-летнюю мать, а после покончил с собой.
Трагедия произошла днем 11 марта в селе Осовины.
В правоохранительные органы обратилась жительница одного из садоводческих товариществ. В припаркованном автомобиле рядом с домом она обнаружила труп 47-летнего мужчины. Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина совершил суицид. В доме, где проживал погибший, был найден труп его матери.
«Предположительным орудием убийства пожилой женщины является кувалда. От полученных травм головы пенсионерка скончалась на месте, — рассказал собеседник издания», — сообщает КП-Крым со ссылкой на свой источник.
Владимир (имя изменено, — прим. Ред.) — уроженец Санкт-Петербурга. Он любил активный отдых и путешествия. Пока его матери позволяло состояние здоровья, она часто сопровождала сына в поездках. Семья была достаточно обеспеченной и создавала положительное впечатление. Что стало причиной трагического поступка — неизвестно.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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