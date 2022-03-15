Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 120.2
воздух +2
море +9

Война

В Киеве ночью взорвано несколько домов

08:27 вторник, 15 марта 2022
В Киеве ночью взорвано несколько домов

фото © facebook.com/DSNSKyiv

После объявления воздушной тревоги, которая длилась с 03.45 до 6.00 утра, в разных районах столицы зафиксировали около четырех взрывов.

В ночь на вторник, 15 марта, в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в разных районах столицы раздались взрывы, О начале воздушной тревоги в 03.45 сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах.

Сотрудники ГСЧС получали вызовы о взрывах в столице от жителей трех районов Киева.

В соцсетях пишут, что к утру было слышно по меньшей мере четыре взрыва – два в 4:00 и еще два в 5:00.

Местные жители рассказали, что взрывы были мощными. «Аж дом вздрогнул, на улицах сработала автомобильная сигнализация», - пишут они. По предварительной информации, выпущенные россиянами ракеты попали в жилой квартал.

В столичном паблике «Киевский движ» тем временем опубликовали фото пожара в жилой многоэтажке, который мог быть последствием вражеского обстрела. При этом в целях безопасности локация не уточняется - в целях безопасности и до официального подтверждения.

Позже в ГСЧС сообщили, что в Подольском районе столицы снаряд попал в десятиэтажный жилой дом. Огонь распространился с первого по пятый этаж.

Один человек спасен и госпитализирован. О жертвах информации нет.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе снова «минируют» школы. В школы № 2, 4, 14 и 35 Симферополя поступили сообщения о минировании.

Под Севастополем машину намотало на столб и разбило на части. Ранним утром 8 марта 23-летний водитель на «Тойоте» не справился с управлением по дороге из Хмельницкого в Терновку, на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в столб.

Сын и внук Софии Ротару пытались на лодке сбежать из Украины в Молдову. В понедельник, 7 марта, около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.

В Евпатории пьяная женщина едва не сделала себя вдовой. В Евпатории ссора пьяных супругов закончилась поножовщиной и уголовным делом.

Война
Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными

Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными

Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.

Война
В Киеве ночью взорвано несколько домов

В Киеве ночью взорвано несколько домов

После объявления воздушной тревоги, которая длилась с 03.45 до 6.00 утра, в разных районах столицы зафиксировали около четырех взрывов.

Война
Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек

Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек

13 марта во многих российских городах проходили акции против военных действий России на территории Украины.

Актуальные темы

Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что среди отправленных на материковую часть Украины российских военных из Крыма есть погибшие.

11 марта

Происшествия
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации