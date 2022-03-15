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В Киеве ночью взорвано несколько домов
фото © facebook.com/DSNSKyiv
После объявления воздушной тревоги, которая длилась с 03.45 до 6.00 утра, в разных районах столицы зафиксировали около четырех взрывов.
В ночь на вторник, 15 марта, в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в разных районах столицы раздались взрывы, О начале воздушной тревоги в 03.45 сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Мощные взрывы слышали жители южных массивов на левом и правом берегах.
Сотрудники ГСЧС получали вызовы о взрывах в столице от жителей трех районов Киева.
В соцсетях пишут, что к утру было слышно по меньшей мере четыре взрыва – два в 4:00 и еще два в 5:00.
Местные жители рассказали, что взрывы были мощными. «Аж дом вздрогнул, на улицах сработала автомобильная сигнализация», - пишут они. По предварительной информации, выпущенные россиянами ракеты попали в жилой квартал.
В столичном паблике «Киевский движ» тем временем опубликовали фото пожара в жилой многоэтажке, который мог быть последствием вражеского обстрела. При этом в целях безопасности локация не уточняется - в целях безопасности и до официального подтверждения.
Позже в ГСЧС сообщили, что в Подольском районе столицы снаряд попал в десятиэтажный жилой дом. Огонь распространился с первого по пятый этаж.
Один человек спасен и госпитализирован. О жертвах информации нет.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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