Прогноз погоды в Крыму на вторник 15 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 15 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый, лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 6, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 80 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 1 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 79 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 6, ночью около 1 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 70 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 79 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 80 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 9, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 78 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 8, ночью около -1 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 2, ночью около -3 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 772 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до 2, ночью около -4 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 84 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 4, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 20, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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