Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар

Минувшей ночью в Холодногорском районе произошел крупный пожар, вызванный вражескими снарядами.

В разных районах Харькова и Харьковской области в понедельник, 14 марта, спасатели достали из-под завалов трех человек, а также семь тел погибших. Также, в ночь на вторник, 15 марта, в городе произошел большой пожар, сообщили в ГСЧС.

Так, 14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.

В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Нашли и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших.

Ночью около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который быстро распространился на значительную площадь. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбирали завалы разрушенных зданий.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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