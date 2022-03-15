Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 119.2
воздух +6
море +9

Война

Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар

09:43 вторник, 15 марта 2022

Минувшей ночью в Холодногорском районе произошел крупный пожар, вызванный вражескими снарядами.

В разных районах Харькова и Харьковской области в понедельник, 14 марта, спасатели достали из-под завалов трех человек, а также семь тел погибших. Также, в ночь на вторник, 15 марта, в городе произошел большой пожар, сообщили в ГСЧС.

Так, 14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.

В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Нашли и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших.

Ночью около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который быстро распространился на значительную площадь. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.

Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбирали завалы разрушенных зданий.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными. Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:

Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам. В столице снаряд попал в девятиэтажный дом, а в Житомирской области уничтожены семь админзданий. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В Мариуполе погибли 2187 граждан. Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

Война
Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными

Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными

Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.

Война
В Киеве ночью взорвано несколько домов

В Киеве ночью взорвано несколько домов

После объявления воздушной тревоги, которая длилась с 03.45 до 6.00 утра, в разных районах столицы зафиксировали около четырех взрывов.

Война
Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек

Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек

13 марта во многих российских городах проходили акции против военных действий России на территории Украины.

Актуальные темы

Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину

Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что среди отправленных на материковую часть Украины российских военных из Крыма есть погибшие.

11 марта

Происшествия
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации