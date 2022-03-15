Война
Развитие сюжета: Генштаб Украины назвал потери российской армии ● Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными ● В Киеве ночью взорвано несколько домов ● Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск ● Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек
Ночной обстрел Харькова вызвал масштабный пожар
Минувшей ночью в Холодногорском районе произошел крупный пожар, вызванный вражескими снарядами.
В разных районах Харькова и Харьковской области в понедельник, 14 марта, спасатели достали из-под завалов трех человек, а также семь тел погибших. Также, в ночь на вторник, 15 марта, в городе произошел большой пожар, сообщили в ГСЧС.
Так, 14 марта продолжались аварийно-спасательные работы в Киевском, Шевченковском, Новобаварском районах Харькова, а также в Изюмском районе области.
В этот день спасатели спасли из-под завалов 3 человека. Нашли и изъяли из-под обломков строительных конструкций 7 погибших.
Ночью около 23:30 вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам в Холодногорском районе Харькова. Там произошел пожар, который быстро распространился на значительную площадь. Огонь тушили около 20 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.
Всего за сутки спасатели совершили 34 выезда для ликвидации пожаров, а также разбирали завалы разрушенных зданий.
Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 34 выезда на обезвреживание неразорвавшихся артиллерийских боеприпасов.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными. Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:
Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам. В столице снаряд попал в девятиэтажный дом, а в Житомирской области уничтожены семь админзданий. По предварительной информации, есть пострадавшие.
В Мариуполе погибли 2187 граждан. Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью уничтожают городскую инфраструктуру.
Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными
Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.
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