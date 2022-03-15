Ночью в Евпатории сгорели два автомобиля: водитель погиб

В Евпатории ночью в районе трамвайного депо сгорели легковые автомобили.

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате пожара погиб один человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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