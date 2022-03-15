Происшествия
Ночью в Евпатории сгорели два автомобиля: водитель погиб
В Евпатории ночью в районе трамвайного депо сгорели легковые автомобили.
Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, в результате пожара погиб один человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек
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11 марта
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание
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