Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными

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Морги в Крыму переполнены российскими военными, которые погибли в ходе вооруженного вторжения России в Украину, сообщает в фейсбуке представительство президента Украины в АР Крым.

«Оккупационная администрация России в Крыму скрывает реальные цифры и не сообщает родственникам (российских военных) реальную ситуацию (о войне России против Украины), чтобы не сеять панику и чтобы продолжать собственную вражескую пропаганду. В настоящее время оккупационная администрация России в Крыму не разглашает общего числа погибших, призванных на войну против Украины из Крыма», – говорится в сообщении.

Заместитель российского министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский опроверг заявление представительства президента Украины в АР Крым о «переполненных моргах Крыма».

«Лечебные учреждения республики, включая патологоанатомические отделения (морги), работают в штатном режиме без каких-либо внештатных ситуаций или увеличения потока пациентов», – заявил Лясковский.

Учитывая боевые действия, редакция не может независимо проверить данные о ситуации в моргах Крыма.

26 февраля медперсонал госпиталя в Красноперекопске рассказал, что мобильный военный госпиталь переполнен раненными военными, которых везут со стороны Херсона и Чаплинки.

По официальным данным российского главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе уже похоронили 7 российских военных, которые участвовали во вторжении России в Украину. Российское правительство Севастополя решило выплатить семьям погибших военных по миллиону рублей от города.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов тоже признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину, но не назвал их количество. Похороны одного российского военного на днях прошли в Алуште. 14 марта похоронили российского военного в Керчи.

Ранее представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что в Крыму больницы становятся полноценными госпиталями для российских солдат, которые получили ранения в ходе войны России против Украины. По этим данным, на севере Крыма развернуты мобильные госпитали и крематории.

Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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В Мариуполе погибли 2187 граждан. Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

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