Генштаб Украины назвал потери российской армии

Вооруженные силы уничтожили 404 российских танка, 95 вертолетов, 81 самолет и 36 средств ПВО.

С 24 февраля по 15 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили более 13 500 человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба. Уничтожено: - 81 самолет

- 95 вертолетов

- 404 танка

- 1279 боевых бронированных машин

- 150 артиллерийских системы

- 36 средств ПВО

- 64 реактивных системы залпового огня

- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами

- 9 БПЛА оперативно-тактического уровня

- 3 корабля / легких скоростных катера

- 640 единиц автомобильной техники

Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:

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