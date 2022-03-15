Война
Развитие сюжета: Морги в Крыму переполнены мертвыми российскими военными ● В Киеве ночью взорвано несколько домов ● Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск ● Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек ● Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам
Генштаб Украины назвал потери российской армии
Вооруженные силы уничтожили 404 российских танка, 95 вертолетов, 81 самолет и 36 средств ПВО.
С 24 февраля по 15 марта общие потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили более 13 500 человек. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба. Уничтожено: - 81 самолет
- 95 вертолетов
- 404 танка
- 1279 боевых бронированных машин
- 150 артиллерийских системы
- 36 средств ПВО
- 64 реактивных системы залпового огня
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами
- 9 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 3 корабля / легких скоростных катера
- 640 единиц автомобильной техники
Подчеркивается, что данные уточняются, так как подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:
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В Мариуполе погибли 2187 граждан. Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью уничтожают городскую инфраструктуру.
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