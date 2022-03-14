В Симферополе назначили нового российского главу города

Экс-министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев назначен новым российским главой Симферополя, сообщает российская администрация Симферополя в своем телеграм-канале.

За Афанасьева отдали свои голоса все 29 депутатов.

30 декабря 2021 года российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об отставке главы администрации Симферополя Валентина Демидова. Демидов в Facebook написал, что ему «не удалось выполнить ряд задач». «Считаю честным сложить полномочия», – сообщил Демидов.

11 января в Симферополе отправили в отставку Валентина Демидова и назначили временно исполняющим его обязанности Максима Балахонова.

Позднее экс-участник телевизионного проекта «Дом-2» Глеб Жемчугов объявил о своем желании участвовать в конкурсе на замещение должности главы Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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