В Севастополе арестовали топ-чиновника

Правоохранители задержали директора государственного бюджетного учреждения Севастополя «Дирекция капитального строительства».

Он подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге, сообщили в Главном следуправлении СК по Крыму и Севастополю.

«Установлено, что между ГБУ «Дирекция капитального строительства» и коммерческой фирмой был заключен госконтракт на поставку, сборку и расстановку мебели для детского сада по ул. Симонок. В декабре 2021 года должностное лицо, зная, что детский сад не введен в эксплуатацию и, соответственно, не готов к приему мебели, дал незаконное указание подчиненным внести в акт приема-передачи товара ложные сведения об исполнении фирмой условий госконтракта и оплатить невыполненные работы», – говорится в сообщении.

В СК уточнили, что поступившие на расчетный счет деньги похитил директор фирмы, в результате чего бюджету города причинен ущерб на сумму более 1,4 млн рублей. Противозаконные действия должностного лица были выявлены и пресечены сотрудниками УМВД по Севастополю совместно с сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю.

«По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СК.

Должностному лицу предъявлено обвинение в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий и по части 2 статьи 292 УК РФ – служебный подлог. Уголовное дело в отношении директора фирмы-поставщика, жителя Белгородской области, рассматривается в суде. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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