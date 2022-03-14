Странности
В Евпатории два парня со скуки закидали автомобиль камнями
В полицию Евпатории обратился местный житель, который сообщил о том, что ночью неизвестные камнями разбили боковые стекла его автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались 20-летний и 28-летний евпаторийцы. Свою вину задержанные отрицать не стали и пояснили, что находились в состоянии алкогольного опьянения, когда ночью увидели автомобиль, они разбили боковые стекла транспортного средства, после чего скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Теперь молодым людям грозит до 2 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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