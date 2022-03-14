Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до 2, ночью около -6 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 74 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 76 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 61 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью около -2 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 80 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер С 16 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов, атмосферное давление 774 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 5, ночью около -2 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 69 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 5, ночью около -4 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 73 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 5, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 70 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью около -5 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 69 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до 0, ночью около -7 градусов. Ветер С 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 74 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 20, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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