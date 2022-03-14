Война
Развитие сюжета: В Мариуполе погибли 2187 граждан ● Над Симферополем продолжают летать военно-транспортные самолеты ● Транспортная блокада России может радикально усилиться ● Обстрел Яворовского полигона: жертв уже 35 ● Россия нанесла авиаудар по полигону на западе Украины
Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам
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В столице снаряд попал в девятиэтажный дом, а в Житомирской области уничтожены семь админзданий. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Российские войска 14 марта нанесли авиаудары по Киеву, Ровно и Житомирской области. О последствиях атак сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а также местные власти.
Так, в понедельник утром снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе столицы.
«В результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этажи и фасада дома с первого по девятый этажи, а также произошло возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах», – говорится в сообщении службы.
На данный момент спасены четыре человека, поиски пострадавших продолжаются.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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