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Война

Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам

08:30 понедельник, 14 марта 2022
Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам

фото © t.me/dsns_telegram

В столице снаряд попал в девятиэтажный дом, а в Житомирской области уничтожены семь админзданий. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Российские войска 14 марта нанесли авиаудары по Киеву, Ровно и Житомирской области. О последствиях атак сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, а также местные власти.

Так, в понедельник утром снаряд попал в девятиэтажный дом в Оболонском районе столицы.

«В результате попадания неизвестного объекта произошло частичное разрушение лестничной клетки с первого по третий этажи и фасада дома с первого по девятый этажи, а также произошло возгорание в квартирах на третьем и четвертом этажах», – говорится в сообщении службы.

На данный момент спасены четыре человека, поиски пострадавших продолжаются.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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