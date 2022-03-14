Война
Развитие сюжета: Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек ● Киев, Житомирщина и Ровно подверглись авиаударам ● В Мариуполе погибли 2187 граждан ● Над Симферополем продолжают летать военно-транспортные самолеты ● Транспортная блокада России может радикально усилиться
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск
фото © tsn.ua
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:
- личный состав – более 12 000 человек,
- 389 танков (+15 в сутки),
- 1249 боевых бронированных машин (+23 в сутки),
- 150 артиллерийских систем (+10 в сутки),
- 64 реактивных системы залпового огня (+2 в сутки),
- 34 средства противовоздушной обороны,
- 77 самолетов (+5 в сутки),
- 90 вертолетов (+4 в сутки),
- 617 автомобилей (+17 в сутки),
- 3 корабля,
- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 8 семь беспилотных летательных аппаратов (+1 в сутки).
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – говорится в сообщении.
В Генеральном штабе ВСУ, подводя итог 18-му дню российского вторжения в Украину, сообщили, что российские войска пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях, но есть случаи массового отказа российских военнослужащих от «командировок в Украину» для участия в боевых действиях. С начала 19-х суток войны РФ против Украины «состояние, положение и характер действий сил обороны» – без существенных изменений, заявили в Генштабе ВСУ.
По данным Генштаба, в Украине погибли или ранены уже более 12 тысяч личного состава российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о примерно 1300 погибших украинских военных.
По оценкам американских спецслужб, опубликованных 8 марта, за время вторжения в Украину погибли от 2 до 4 тысяч российских солдат. Российское Минобороны называет гораздо меньшие цифры.
Независимого подтверждения данных о потерях российской армии в Украине пока нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:
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