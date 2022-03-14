Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских войск

фото © tsn.ua

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал ориентировочные потери российской армии по состоянию на утро 14 марта, на 19-й день полномасштабного российского вторжения:

- личный состав – более 12 000 человек,

- 389 танков (+15 в сутки),

- 1249 боевых бронированных машин (+23 в сутки),

- 150 артиллерийских систем (+10 в сутки),

- 64 реактивных системы залпового огня (+2 в сутки),

- 34 средства противовоздушной обороны,

- 77 самолетов (+5 в сутки),

- 90 вертолетов (+4 в сутки),

- 617 автомобилей (+17 в сутки),

- 3 корабля,

- 60 цистерн с горюче-смазочными материалами,

- 8 семь беспилотных летательных аппаратов (+1 в сутки).

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», – говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ, подводя итог 18-му дню российского вторжения в Украину, сообщили, что российские войска пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях, но есть случаи массового отказа российских военнослужащих от «командировок в Украину» для участия в боевых действиях. С начала 19-х суток войны РФ против Украины «состояние, положение и характер действий сил обороны» – без существенных изменений, заявили в Генштабе ВСУ.

По данным Генштаба, в Украине погибли или ранены уже более 12 тысяч личного состава российской армии. Президент Украины Владимир Зеленский 12 марта сообщил о примерно 1300 погибших украинских военных.

По оценкам американских спецслужб, опубликованных 8 марта, за время вторжения в Украину погибли от 2 до 4 тысяч российских солдат. Российское Минобороны называет гораздо меньшие цифры.

Независимого подтверждения данных о потерях российской армии в Украине пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Мариуполе погибли 2187 граждан. Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

Над Симферополем продолжают летать военно-транспортные самолеты. Сегодня утром в течение одного часа, с 9:00 до 10:00, был замечен пролет четырех таких бортов. Они двигались в восточном направлении.

Обстрел Яворовского полигона: жертв уже 35. Почти все пожары на территории полигона потушены. Взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию.

Россия нанесла авиаудар по полигону на западе Украины. Российские военные обстреляли рано утром в воскресенье Международный центр миротворчества и безопасности возле села Яворив во Львовской области (Яворовский полигон).