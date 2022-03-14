Антивоенные митинги в России: полиция задержала более 900 человек

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13 марта во многих российских городах проходили акции против военных действий России на территории Украины.

По данным российского ресурса «ОВД-Инфо», фиксирующего задержания, в 37 городах России полиция задержала не менее 903 человек.

Российские силовики задерживали участников антивоенных митингов на Урале и Сибири, больше всего задержанных – в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Представители МВД России пока не комментировали информацию о количестве задержанных.

Всего с начала российского вторжения 24 февраля в России на антивоенных акциях задержали более 14 тысяч человек, сообщает «ОВД-Инфо».

Российское масштабное военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы.

Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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