Война
Развитие сюжета: Над Симферополем продолжают летать военно-транспортные самолеты ● Транспортная блокада России может радикально усилиться ● Обстрел Яворовского полигона: жертв уже 35 ● Россия нанесла авиаудар по полигону на западе Украины ● Россия подавляет антивоенный протест в Крыму
В Мариуполе погибли 2187 граждан
фото © Корреспондент
Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью уничтожают городскую инфраструктуру.
Городской совет сообщил, что в Мариуполе в результате российских атак погибли 2187 горожан.
«За 24 часа минимум 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ», - говорится в сообщении горсовета.
Местные власти отмечают, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.
С неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе, горсовет прихывает закрыть небо или предоставить системы ПВО.
Напомним, что российские войска, осадив город Мариуполь в Донецкой области, спровоцировали в нем самую страшную гуманитарную катастрофу на планете.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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