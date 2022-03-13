В Мариуполе погибли 2187 граждан

фото © Корреспондент

Российские военные целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

Городской совет сообщил, что в Мариуполе в результате российских атак погибли 2187 горожан.

«За 24 часа минимум 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь. На сегодняшний день уже 2187 мариупольцев погибли от атак со стороны РФ», - говорится в сообщении горсовета.

Местные власти отмечают, что оккупанты целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, полностью разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру.

С неба идет наибольшая угроза 400 тысячам мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе, горсовет прихывает закрыть небо или предоставить системы ПВО.

Напомним, что российские войска, осадив город Мариуполь в Донецкой области, спровоцировали в нем самую страшную гуманитарную катастрофу на планете.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обстрел Яворовского полигона: жертв уже 35. Почти все пожары на территории полигона потушены. Взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию.

Россия нанесла авиаудар по полигону на западе Украины. Российские военные обстреляли рано утром в воскресенье Международный центр миротворчества и безопасности возле села Яворив во Львовской области (Яворовский полигон).

ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ. Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.

Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину. Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что среди отправленных на материковую часть Украины российских военных из Крыма есть погибшие.