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Война

Транспортная блокада России может радикально усилиться

13:13 воскресенье, 13 марта 2022
Транспортная блокада России может радикально усилиться

фото © www.kommersant.ru

Власти Украины добиваются перекрытия доступа для российского и белорусского грузового и другого автотранспорта к дорожной системе ЕС.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе онлайн-встречи с министрами Польши, Австрии, Чехии, Франции, Германии и с комиссаром ЕС по транспорту обсудил вопросы поддержки Украины и усиления санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

В конференции также принял участие президент Владимир Зеленский.

Как сообщил Кубраков, на встрече обсуждался вопрос перекрытия доступа для российского и белорусского грузового и другого автотранспорта к дорожной системе ЕС.

«Мы ожидаем отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду России», – отметил он.

Также он рассказал о работе транспортной инфраструктуры Украины в условиях войны - она сейчас сфокусирована на двух главных направлениях – на эвакуации населения и обеспечении гуманитарной помощью.

Так, Укрзализныця эвакуировала уже более 2 млн человек, а за первые 10 дней войны удалось направить около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи в самые горячие регионы.

Кубраков призвал страны Европы присоединяться к новой транспортной коалиции, позволяющей упрощать ввоз гуманитарной помощи и формировать логистические хабы.

В ходе обсуждения стороны подняли вопрос восстановления Украины, в частности, через общие новые проекты, технологии, а также специальные источники финансирования.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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