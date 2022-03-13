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Транспортная блокада России может радикально усилиться
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Власти Украины добиваются перекрытия доступа для российского и белорусского грузового и другого автотранспорта к дорожной системе ЕС.
Министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе онлайн-встречи с министрами Польши, Австрии, Чехии, Франции, Германии и с комиссаром ЕС по транспорту обсудил вопросы поддержки Украины и усиления санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
В конференции также принял участие президент Владимир Зеленский.
Как сообщил Кубраков, на встрече обсуждался вопрос перекрытия доступа для российского и белорусского грузового и другого автотранспорта к дорожной системе ЕС.
«Мы ожидаем отказа от выдачи разрешений на международные грузовые перевозки для перевозчиков оккупанта и его союзников. Нужно обеспечить торговую блокаду России», – отметил он.
Также он рассказал о работе транспортной инфраструктуры Украины в условиях войны - она сейчас сфокусирована на двух главных направлениях – на эвакуации населения и обеспечении гуманитарной помощью.
Так, Укрзализныця эвакуировала уже более 2 млн человек, а за первые 10 дней войны удалось направить около 15 тысяч тонн гуманитарной помощи в самые горячие регионы.
Кубраков призвал страны Европы присоединяться к новой транспортной коалиции, позволяющей упрощать ввоз гуманитарной помощи и формировать логистические хабы.
В ходе обсуждения стороны подняли вопрос восстановления Украины, в частности, через общие новые проекты, технологии, а также специальные источники финансирования.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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