Россия подавляет антивоенный протест в Крыму

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Судить о настроениях на полуострове по информации в публичной плоскости очень сложно. Хотя бы потому, что ее практически нет.

В Крыму с 24 февраля де-факто установлена военная цензура: локальные крымские СМИ, как бы чего не вышло, вообще предпочитают молчать как о войне, так и о настроениях в обществе, а центральные крымские и российские медиа фактически превращены в рупоры российского Минобороны.

Но война на то и война, что ее присутствие заметно даже в условиях жесткой военной цензуры. И хотя слово такое в Крыму запрещено, война все равно присутствует в публикациях СМИ и крымских пабликов в соцсетях: кроме репостов пропагандистских СМИ, там пишут о курсе валют и постоянном пересчете цен, дефиците продуктов (сахар и некоторые крупы отпускают по 2 - 5 кг в одни руки), обилии в Крыму солдат и военной техники, переполненных военных госпиталях.

На фоне фактически установленной цензуры и лобовой пропаганды с первого дня нового этапа российского вторжения в Украину из Крыма раздаются голоса антивоенного протеста. И с этого же дня крымчан начали пугать статьями о госизмене и фейковой информации за любую антивоенную публикацию или публикацию информации, которая отличается от пропаганды российского Минобороны.

И не только пугать. 4 марта российский Совет Федерации одобрил новый закон, предусматривающий ответственность за «дискредитацию использования вооруженных сил РФ», а уже 7 марта крымское управление российской полиции отчиталось: за один день, 6 марта, полицейские выявили 4 случая такой «дискредитации». По определению спикера крымского управления российского МВД Натальи Кашкаровой, содержание плакатов на одиночных пикетах крымчан «дискредитировало использование вооруженных сил Российской Федерации».

Суды Крыма оперативно вынесли решения: не названному жителю Ялты назначили штраф в размере 50 тысяч рублей, «лицам из Симферополя» – 35 тысяч, а жителя Феодосии за антивоенный протест оштрафовали на 30 тысяч рублей. Была ли у них возможность защищаться суде, и будут ли оспорены данные решения, пока неизвестно.

В тот же день полиция Крыма отчиталась о поимке 17-летнего крымчанина, который по версии следствия облил краской памятник «вежливым людям». К поимке подростка подключали ФСБ, сейчас он остается под подпиской о невыезде.

4 марта в Бахчисарае был проведен обыск у крымского татарина Эмиля Эмирова, его арестовали по обвинениям в «государственной измене». В Симферопольском районе был арестован Насрулла Сейдалиев. Его обвиняют в причастности к «незаконным вооруженным формированиям» – батальону Номана Челебиджихана, известному в связи с гражданской блокадой Крыма.

Кроме того, крымскотатарские активисты получают от российской полиции предостережения о недопустимости участия в протестных акциях.

Несмотря на то, что наказания за солидарность с народом Украины в Крыму уже поставлены на поток, крымчане находят возможность ее высказать. 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко, крымчане принесли цветы к его памятнику в парке Шевченко. Российская полиция отчиталась о еще одном протоколе за антивоенный плакат.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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