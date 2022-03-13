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Развитие сюжета: Россия подавляет антивоенный протест в Крыму ● Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя
Россия нанесла авиаудар по полигону на западе Украины
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Российские военные обстреляли рано утром в воскресенье Международный центр миротворчества и безопасности возле села Яворив во Львовской области (Яворовский полигон).
Об этом сообщает Львовская областная военная администрация 13 марта.
«Оккупанты нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили восемь ракет. Информация о пострадавших устанавливается», – говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович сообщил в эфире Суспільного, что ракетный удар осуществили по одной из воинских частей. По предварительным данным, погибших нет, уточняют информацию о травмированных и раненых.
«Определенную роль сыграло ПВО», – сказал Мирович.
Кроме того, известно о взрывах в Ивано-Франковске. По информации мэра города Руслана Марцинкива, был атакован местный аэропорт. Сейчас информация уточняется.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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