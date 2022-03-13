Россия нанесла авиаудар по полигону на западе Украины

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Российские военные обстреляли рано утром в воскресенье Международный центр миротворчества и безопасности возле села Яворив во Львовской области (Яворовский полигон).

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация 13 марта.

«Оккупанты нанесли авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили восемь ракет. Информация о пострадавших устанавливается», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Академии Сухопутных войск ВСУ Антон Миронович сообщил в эфире Суспільного, что ракетный удар осуществили по одной из воинских частей. По предварительным данным, погибших нет, уточняют информацию о травмированных и раненых.

«Определенную роль сыграло ПВО», – сказал Мирович.

Кроме того, известно о взрывах в Ивано-Франковске. По информации мэра города Руслана Марцинкива, был атакован местный аэропорт. Сейчас информация уточняется.

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