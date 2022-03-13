Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, лавины (сохраняется угроза схода снежных лавин), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -7 до 1, ночью от -7 до -5 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 84 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 69 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -1 до 3, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 64 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 73 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 4, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 70 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -6 до 3, ночью от -6 до -3 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 76 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до 3, ночью от -5 до -3 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 71 процентов, атмосферное давление 770 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью около -5 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 99 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -6 до -1, ночью около -6 градусов. Ветер северный 4 км/час, возможны порывы до 7 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 8, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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