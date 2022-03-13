Обстрел Яворовского полигона: жертв уже 35

Почти все пожары на территории полигона потушены. Взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию.

В результате ракетного обстрела Яворовского полигона во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 получили ранения, сообщает Львовская областная военная администрация в воскресенье, 13 марта.

«Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями», – сказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По его словам, на 12:00 почти все пожары на территории потушены. Взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

Ранее в воскресенье стало известно, что в результате российского удара по Николаеву погибли девять человек.

Также на Донбассе обстреляли эвакуационный поезд. Погибла одна из проовдниц, еще одна получила ранение. Укрзализныця сейчас пытается эвакуировать поездную бригаду и всех пассажиров, в том числе около 100 детей.

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