Над Симферополем продолжают летать военно-транспортные самолеты

Сегодня утром в течение одного часа, с 9:00 до 10:00, был замечен пролет четырех таких бортов. Они двигались в восточном направлении.

Благодаря солнечной погоде, можно было отчетливо различить силуэты самолетов, а также четыре турбовинтовые двигатели на каждом из них. Предположительно, это тяжелые военно-транспортные самолеты Ан-12 или Ан-22.

«Характерный гул в небе от пролета транспортников жители крымской столицы периодически в течение суток слышат начиная с 24 февраля 2022 года», – рассказал корреспондент.

Официальных сообщений со стороны местных или российский властей о передвижении военной авиации в настоящий моментнет.

Самолеты Ан-12, а также Ил-76 и другие их модификации широко использовались ВТА (военно-транспортной авиацией) Вооруженных сил СССР во время «необъявленной войны» в Афганистане в 1979-1989 годах, а также других «горячих точках» мира. Тогда ими доставляли различные грузы, в том числе «200» и «300» – оцинкованные гробы с телами погибших военных, а также раненых советских военнослужащих на территорию СССР.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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