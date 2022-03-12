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Война

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

12:11 суббота, 12 марта 2022
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

фото © Новости Крыма

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.

«Частично действует. Надо понимать - это довольно короткий промежуток, именно для подвоза товаров военного назначения: военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. В Херсон они не завозят, если вы об этом спрашиваете», – сказал Буданов.

Ранее ряд крымских и российских СМИ сообщали о восстановлении железнодорожного сообщения из Крыма в занятый российскими войсками после полномасштабного вторжения Херсон.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

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