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Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»
фото © Новости Крыма
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.
«Частично действует. Надо понимать - это довольно короткий промежуток, именно для подвоза товаров военного назначения: военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов. В Херсон они не завозят, если вы об этом спрашиваете», – сказал Буданов.
Ранее ряд крымских и российских СМИ сообщали о восстановлении железнодорожного сообщения из Крыма в занятый российскими войсками после полномасштабного вторжения Херсон.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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