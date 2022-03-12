Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - гололедно-изморозевое отложение (местами отложение мокрого снега), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильный снег, мокрый снег.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 84 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 70 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью около -1 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 92 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 87 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 83 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 1, ночью около -2 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 80 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 83 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -2, ночью около -5 градусов. Ветер северный 6 км/час, возможны порывы до 12 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 99 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -2, ночью около -6 градусов. Ветер С 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 7, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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