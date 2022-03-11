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Война

Запрет на полеты в Крым продлен до 20 марта

11:02 пятница, 11 марта 2022

Росавиация продлила запрет на полеты в «международный» аэропорт Симферополь до 20 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 20 марта 2022 года 3.45 часов по московскому времени», – сообщили в пресс-службе.

Также запрет распространяется еще на 10 аэропортов в России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста.

Это ограничение было введено 24 февраля из-за военного нападения России на Украину.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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