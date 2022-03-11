Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Запрет на полеты в Крым продлен до 20 марта
Росавиация продлила запрет на полеты в «международный» аэропорт Симферополь до 20 марта.
Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлен до 20 марта 2022 года 3.45 часов по московскому времени», – сообщили в пресс-службе.
Также запрет распространяется еще на 10 аэропортов в России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Элиста.
Это ограничение было введено 24 февраля из-за военного нападения России на Украину.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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