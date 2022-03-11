Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя

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Судно Морской поисково-спасательной службы Украины «Сапфир», ранее захваченное российскими военными, находится в аннексированном Севастополе.

Судно стоит на дальнем причале Северной стороны Севастополя по соседству с военным кораблем. Вход на причал и подходы по морю круглосуточно охраняются. Вокруг судна на суше и в акватории создали «зону отчуждения».

Российские военные корабли захватили украинское спасательное судно «Сапфир» 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный. Командование сообщило, что с экипажем были священники Василий Вырозуб, Александр Чоков и их помощники, также попавшие в плен.

Гражданское спасательное судно «Сапфир» находится на балансе Морской поисково-спасательной службы Украины.

Борт предназначен для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 метров, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению украинских пограничников с острова Змеиный.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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