ВСУ: в Украине за сутки поразили 10 российских самолетов

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Украинские военные поразили 10 единиц воздушной техники российских войск за последние сутки, сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

По сообщению, среди пораженных целей есть штурмовики Су-25 и Су-34.

Кроме того, согласно сообщению, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил при огневой поддержке вертолетов армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины уничтожила две «большие колонны» техники российских сил.

«По предварительной информации – это полк десантных войск РФ с полным комплектом техники: танки, БМП, «Грады» и другое», – заявили в командовании Воздушных сил.

По данным Генерального штаба ВС Украины, на 10 марта российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава.

По оценкам американских спецслужб, при вторжении в Украину погибли от 2 до 4 тысяч российских солдат.

Независимого подтверждения данных о потерях российской армии в Украине пока нет.

Полномасштабное российское военное вторжение в Украину продолжается с утра 24 февраля. Российские войска наносят авиаудары по ключевым объектам военной и гражданской инфраструктуры, разрушая аэродромы, воинские части, нефтебазы, заправки, церкви, школы и больницы. Обстрелы жилых районов ведутся с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. Колонны бронетехники российской армии пытаются оцепить Киев и несколько областных центров недалеко от российской границы.

Россия отрицает, что ведет против Украины захватническую войну на ее территории и называет это «специальной операцией», которая имеет целью «демилитаризацию и денацификацию».

После нападения России, которое началось 24 февраля, в Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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