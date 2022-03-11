Войска РФ ударили по Луцку и Ивано-Франковску

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По предварительной информации, жертв нет. Спасатели и военные ликвидируют последствия атак.

Луцк и Ивано-Франковск утром 11 марта подверглись авиаударам. Видео взрывов публикуют местные жители в соцсетях.

Как сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко, под обстрел в Луцке попал аэродром.

«На аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы», – уточнил он.

По информации Луцктепло, в результате обстрела прекратили работу две котельные.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил информацию о взрывах в городе. В районе аэропорта временно ограничили движение транспорта. На месте инцидента работают военные и ГСЧС.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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