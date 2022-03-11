Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Войска РФ ударили по Луцку и Ивано-Франковску
фото © t.me/KlymenkoTime
По предварительной информации, жертв нет. Спасатели и военные ликвидируют последствия атак.
Луцк и Ивано-Франковск утром 11 марта подверглись авиаударам. Видео взрывов публикуют местные жители в соцсетях.
Как сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко, под обстрел в Луцке попал аэродром.
«На аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются. На месте работают соответствующие службы», – уточнил он.
По информации Луцктепло, в результате обстрела прекратили работу две котельные.
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подтвердил информацию о взрывах в городе. В районе аэропорта временно ограничили движение транспорта. На месте инцидента работают военные и ГСЧС.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
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