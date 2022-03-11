В Крыму - резкий рост числа новых заражений коронавирусом

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Медики за минувшие сутки подтвердили 953 новых случая коронавирусной инфекции, днем ранее было выявлено 758 заразившихся.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

«За 10 марта 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 953 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 169 435 положительных на COVID-19, – говорится в сообщении. – За истекшие сутки госпитализировано 107 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 56 720 человек».

Количество выздоровевших за сутки составляет 1 240 человек, выздоровевших за весь период – 158 423. За сутки скончались 6 пациентов, всего с начала пандемии умерли 4 964 человека.

Ранее сообщалось, что ввиду снижения заболеваемости COVID-19 в Крыму отменили требования предоставлять QR-коды при посещении заведений сферы услуг и общепита, а также при бронировании и заселении в отели и санатории.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Несмотря на войну в Крыму продолжают заражаться коронавирусом. За 7 марта на территории Республики Крым зарегистрировали 741 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 166 972 положительных на Covid-19.

Крымчане продолжают сотнями заражаться коронавирусом. Новых случаев - 748.

Крымские больницы переполнены раненными российскими военными. В Крыму больницы становятся полноценными госпиталями для российских солдат, которые получили ранения в ходе войны России против Украины, сообщает представительство президента Украины в АР Крым.

Сводка COVID в Севастополе за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердили 374 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.