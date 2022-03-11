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Происшествия

В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

13:15 пятница, 11 марта 2022
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

фото © Новости Крыма

В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».

Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

«11 марта 2022 года в 8.20 на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции». В случае невыполнения его требований грозился «все взорвать», – говорится в сообщении. – Установлено, что звонивший находится в одной из гостиниц Евпатории, расположенной в пятиэтажном доме на улице имени 60-тилетия ВЛКСМ. Прибывшие на место сотрудники спецслужб обнаружили, что преступник забаррикадировался в одном из гостиничных номеров, удерживая при этом в заложниках женщину и угрожая взорвать здание».

Правоохранители провели эвакуацию жителей дома и выставили оцепление. В ходе переговоров преступник потребовал предоставить ему машину, на которой он беспрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником.

«При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был задержан. Установлено, что указанное лицо является 24-летним жителем  Евпатории. По внешним признакам гражданин находился под сильным наркотическим опьянением», – уточнили в УФСБ.

В ведомстве уточнили, что удерживаемая в заложниках женщина – жительница Евпатории 1998 года рождения – не пострадала. Взрывчатых веществ в здании не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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