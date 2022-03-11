Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами отложение мокрого снега), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами сильный снег, мокрый снег), уровень опасности желтый. В горах Крыма - снег/обледенение (местами сильный снег), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (местами сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -7 до -3, ночью от -7 до -6 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 79 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -4 до 1, ночью около -3 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 68 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью около -3 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 78 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер С 28 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 86 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью около -2 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -5 до -1, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 75 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -5 до 0, ночью от -5 до -4 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 73 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -6 до 0, ночью от -6 до -5 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 72 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -8 до -4, ночью от -8 до -7 градусов. Ветер северный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 59 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -9 до -5, ночью от -9 до -8 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 76 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 8, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 6, в Феодосии - 6, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 5, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 8, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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