Власть
Пещерные города Крыма закрыли для туристов
Пещерные города Крыма временно закрыли для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе Бахчисарайского музея-заповедника.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями временно закрыты для посещения пещерные города Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Мангуп-Кале, Эски-Кермен», – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, морозы на полуострове ожидаются до конца текущей недели.
По ночам температура воздуха будет опускаться до 12 градусов ниже нуля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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10 марта
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