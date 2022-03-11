Пещерные города Крыма закрыли для туристов

Пещерные города Крыма временно закрыли для посещения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в пресс-службе Бахчисарайского музея-заповедника.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями временно закрыты для посещения пещерные города Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Мангуп-Кале, Эски-Кермен», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, морозы на полуострове ожидаются до конца текущей недели.

По ночам температура воздуха будет опускаться до 12 градусов ниже нуля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Достигнуто согласие по вопросу необходимости продемонстрировать украинцам готовность Запада помогать, сказал британский премьер.

Россия стала самой подсанкционной страной в мире. Россия за две недели превратилась в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгнанника.

Павел Дуров был вынужден покинуть VK из-за Украины. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что был вынужден покинуть VK из-за отказа передать ФСБ данные об украинцах.

В России перестали запрещать торрент-трекеры. Главный российский торрент-трекер – RuTracker – пропал из реестра запрещенных в стране сайтов.