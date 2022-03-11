Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● ВСУ: в Украине за сутки поразили 10 российских самолетов
На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
Против 26-летнего жителя Феодосии возбудили уголовное дело за «оскорбление» российских военных, которые участвуют в полномасштабном вторжении России в Украину, сообщает 11 марта пресс-служба российского МВД в Крыму.
По версии полиции, задержанный мужчина сделал на стенах несколько «оскорбительных» надписей против войны в Украине.
Российская полиция опубликовала видео из камер наблюдения, на которых зафиксировано, как мужчина делал антивоенные граффити.
По данным российской полиции, задержанный имеет судимость. Теперь он стал фигурантом дела по части 2 статьи 214 УК России (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Как сообщается, ему грозит очередной срок.
Публичных комментариев задержанного нет. Его имя и фамилия не указаны.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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