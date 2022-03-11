На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных

Против 26-летнего жителя Феодосии возбудили уголовное дело за «оскорбление» российских военных, которые участвуют в полномасштабном вторжении России в Украину, сообщает 11 марта пресс-служба российского МВД в Крыму.

По версии полиции, задержанный мужчина сделал на стенах несколько «оскорбительных» надписей против войны в Украине.

Российская полиция опубликовала видео из камер наблюдения, на которых зафиксировано, как мужчина делал антивоенные граффити.

По данным российской полиции, задержанный имеет судимость. Теперь он стал фигурантом дела по части 2 статьи 214 УК России (вандализм по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Как сообщается, ему грозит очередной срок.

Публичных комментариев задержанного нет. Его имя и фамилия не указаны.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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