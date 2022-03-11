Мощный снегопад обрушится на Крым

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В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.

Об этом сообщает Гидрометцентр Крыма.

«11 марта, ночью 12 марта в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, туман. На дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

Также в эти дни в Крымских горах существует угроза схода снежных лавин.

Ранее синоптики сообщили, что в Крыму ночью морозы усилятся до 7-12°, на южном побережье до 0-5°, днем тоже холодно: 0-5 ° мороза, в горах 6-10° мороза.

В субботу и воскресенье, 12-13 марта, преимущественно без осадков, морозы ослабеют на 2-3°.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 марта.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 марта.

Крым будет заметать снегом еще два дня. В Крыму 11 марта синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду. Температура воздуха днем -2…+3, ночью -6… -11. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 марта.