Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину

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Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что среди отправленных на материковую часть Украины российских военных из Крыма есть погибшие.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, не уточнив при этом сколько погибло крымчан и их имена.

«Крымчане участвуют в специальной военной операции (так власти России называют войну против Украины), защищают наше Отечество и братский украинский народ, проявляя огромное мужество и героизм. К сожалению, среди наших земляков есть погибшие при исполнении воинского долга. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким наших ребят, отдавших свои жизни за Родину. Их семьям оказывается материальная помощь и моральная поддержка, мы никого не оставим один на один с бедой. Вечная память героям!» – написал Аксенов.

С начала войны, по официальным данным российского главы Севастополя Михаила Развожаева, в городе похоронили 6 российских военных.

Российское правительство Севастополя решило выплатить семьям погибших военных по миллиону рублей от города.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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