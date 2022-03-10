ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов Искандер-М

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Одно из украинских подразделений уничтожило российские оперативно-тактические ракетные комплексы, обстреливавших мирных людей.

В Черниговской области Вооруженные Силы Украины уничтожили дивизион баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

«На черниговском направлении одно из подразделений оперативного командования Север уничтожило дивизион Искандер-М, которые обстреливали мирное население», - говорится в сообщении.

Также в Киевской области ВСУ показали уничтожение российских танков. На обнародованных кадрах видно, как российская бронетехника останавливается после точных попаданий снарядов.

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