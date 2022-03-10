Военные корабли РФ перебазировались в Крым

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Корабли перебазировались к мысу Тарханкут и озера Донузлав и пока не намерены высаживать десант в Одессе.

Российские военные корабли перебазировались в порты Крыма. Об этом сообщает представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Черноморские Искандеры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озера Донузлав и пока не намерены высаживать десант на наше побережье, потому что знают, чем это для них кончиться», - заявил Братчук.

По его словам, противник был остановлен в направлении Херсона, Николаева, Кривого Рога, Вознесенска и Нововоронцовки. За последние сутки были уничтожены четыре вражеских самолета СУ-25 и два вертолета.

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