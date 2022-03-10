Происшествия
В Ялте упавшее дерево утащило за собой столб, придавивший автомобиль
В Ялте на ул. Красноармейская разыгрался настоящий триллер в стиле всем известного фильма «Пункт назначения».
На дорогу упало дерево, но во время падения, оно потянуло за собой троллейбусные провода, а затем и бетонный столб. Последний упал прямо на припаркованный автомобиль. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях. Пострадавших нет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе снова «минируют» школы. В школы № 2, 4, 14 и 35 Симферополя поступили сообщения о минировании.
Под Севастополем машину намотало на столб и разбило на части. Ранним утром 8 марта 23-летний водитель на «Тойоте» не справился с управлением по дороге из Хмельницкого в Терновку, на большой скорости вылетел с проезжей части и врезался в столб.
Сын и внук Софии Ротару пытались на лодке сбежать из Украины в Молдову. В понедельник, 7 марта, около участка украино-молдавской границы в городе Могилев-Подольском была задержана группа из 9 человек, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины.
В Евпатории пьяная женщина едва не сделала себя вдовой. В Евпатории ссора пьяных супругов закончилась поножовщиной и уголовным делом.
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.
ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ
Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание
В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».
ВСУ уничтожили дивизион ракетных комплексов Искандер-М
Одно из украинских подразделений уничтожило российские оперативно-тактические ракетные комплексы, обстреливавших мирных людей.
10 марта
Мощный снегопад обрушится на Крым
В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.