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Происшествия

В Ялте упавшее дерево утащило за собой столб, придавивший автомобиль

09:56 четверг, 10 марта 2022
Ялта

В Ялте на ул. Красноармейская разыгрался настоящий триллер в стиле всем известного фильма «Пункт назначения».

На дорогу упало дерево, но во время падения, оно потянуло за собой троллейбусные провода, а затем и бетонный столб. Последний упал прямо на припаркованный автомобиль. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях. Пострадавших нет.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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