Война
Развитие сюжета: Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует» ● ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ ● Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину ● Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя ● На крымчанина завели уголовное дело за граффити с «оскорблением» российских военных
В Симферополе ввели ограничения на покупку основных товаров в одни руки
фото © Крым.реалии
В симферопольских супермаркетах ввели ограничения на покупку основных продуктов питания.
В частности, в супермаркете «Без цен» запрещено покупать больше пяти упаковок сахара, муки, круп, макаронных изделий, а также более пяти бутылок подсолнечного масла. При этом многие полки с товарами этой категории почти полностью опустошены.
Также, по его информации, в супермаркетах не придерживаются призывов к сохранению низких цен на продукты.
Формально, в магазинах выставляют продукцию по низким ценам, но ее быстро разбирают, и покупатели вынуждены брать аналоги других производителей по значительно более высокой цене. Так, например, рекомендованная розничная цена на сахар составляет 60 рублей за килограмм, однако в наличии имеются только упаковки по 900 грамм по цене 82 рубля.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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