В Симферополе ввели ограничения на покупку основных товаров в одни руки

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В симферопольских супермаркетах ввели ограничения на покупку основных продуктов питания.

В частности, в супермаркете «Без цен» запрещено покупать больше пяти упаковок сахара, муки, круп, макаронных изделий, а также более пяти бутылок подсолнечного масла. При этом многие полки с товарами этой категории почти полностью опустошены.

Также, по его информации, в супермаркетах не придерживаются призывов к сохранению низких цен на продукты.

Формально, в магазинах выставляют продукцию по низким ценам, но ее быстро разбирают, и покупатели вынуждены брать аналоги других производителей по значительно более высокой цене. Так, например, рекомендованная розничная цена на сахар составляет 60 рублей за килограмм, однако в наличии имеются только упаковки по 900 грамм по цене 82 рубля.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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