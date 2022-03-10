В Севастополе уже похоронили четырех российских военных, погибших на материковой части Украины

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В Севастополе 9 марта похоронили еще двоих российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщил российский глава Севастополя Михаил Развожаев.

« Алексея Николаевича Севостьянова – младшего сержанта гаубичного артиллерийского дивизиона войсковой части 87714 и Владимира Владимировича Николенко – рядового, разведчика-сапера роты специального назначения разведывательного батальона войсковой части 67606», – написал Развожаев в Instagram.

По его данным, оба родились и жили в Севастополе. Их наградили российскими «орденами Мужества» посмертно. Информации о точном месте гибели военных Развожаев не предоставил.

Ранее Развожаев сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли как минимум двое жителей Севастополя – Александр Пирожков и Данил Романица.

Российский глава Крыма Сергей Аксенов публично не сообщает о потерях среди крымчан на материковой части Украины.

Ранее представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что в Крыму больницы становятся полноценными госпиталями для российских солдат, которые получили ранения в ходе войны России против Украины. По их данным, на севере Крыма развернуты мобильные госпитали и крематории.

По состоянию на 9 марта, по данным Генштаба ВС Украины, российские войска потеряли ориентировочно более 12 тысяч личного состава. Минобороны России признало только около 500 погибших российских военных. Независимого подтверждения данных о потерях российской армии в Украине пока нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Аксенов признал потери среди российских военных из Крыма в ходе вторжения России в Украину. Впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину российский глава Крыма Сергей Аксенов признал, что среди отправленных на материковую часть Украины российских военных из Крыма есть погибшие.

Захваченное Россией украинское судно «Сапфир» находится на Северной стороне Севастополя. Судно Морской поисково-спасательной службы Украины «Сапфир», ранее захваченное российскими военными, находится в аннексированном Севастополе.

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