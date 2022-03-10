СМИ узнали данные США о потерях российской армии

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Россия потеряла на территории Украины до 6000 солдат, полагают американские официальные лица.

По оценкам США, за две недели войны против Украины потери личного состава армии РФ составили от 5000 до 6000 человек. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Собеседник канала назвал эти цифры «очень и очень значительным», сравнив их с потерями в некоторых сражениях Второй мировой войны.

Информацию о раненых солдатах он не уточнил, однако, как пишет CBS, обычно эта цифра в три раза превышает количество убитых, что в данном случае означает от 15 000 до 18 000 человек.

Подчеркивается, что более точные данные узнать невозможно из-за продолжающихся боевых действий.

Напомним, по состоянию на 9 марта Генштаб ВСУ сообщил, что общие потери личного состава российских войск в Украине превысили 12 тысяч человек.

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