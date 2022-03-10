Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами 12-17 м/с.), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/м, порывы 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 12-17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с. порывы 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 12-17 м/с), уровень опасности желтый, снег/обледенение (мокрый снег, местами очень сильные осадки), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с, порывы 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный местами 12-17 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200 -500 м), уровень опасности желтый, ветер (северо-восточный 15-20 м/с, порывы 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (местами изморозь), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами очень сильный снег), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северный 17 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер северный 25 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 83 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 64 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -2 до -1 градусов. Ветер северный 28 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью около -2 градусов. Ветер северный 22 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 81 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 77 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -5 до -2, ночью около -4 градусов. Ветер северный 13 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 67 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -6 до -3, ночью около -5 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 8 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 8, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 6, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6, в Египте - 21, на Кипре - 16, в Одессе - 3, в Сочи - 9, в Турции - 16, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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