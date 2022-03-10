Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 120.2
воздух -3
море +9

Общество

Крым будет заметать снегом еще два дня

13:23 четверг, 10 марта 2022

В Крыму 11 марта синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду. Температура воздуха днем -2…+3, ночью -6… -11. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

12 марта ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, туман. На дорогах гололедица. Днем температура воздуха 0…-5, ночью -6…-11. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 марта.

Мощный снегопад обрушится на Крым. В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 марта.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 марта.

Война
Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

Железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью «частично действует»

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов подтвердил факт работы железнодорожного сообщения из Крыма в направлении Херсона, однако уточнил, что до самого областного центра поезда не доезжают.

Война
ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ

ВСУ разбили 31 батальонно-тактическую группу армии РФ

Российские военные испытывают большую проблему по комплектованию резерва. Наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении госграницы.

Происшествия
В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

В Евпатории мужчина захватил заложника в гостинице и угрожал взорвать здание

В ФСБ сообщают, что «вместе с полицейскими и сотрудниками Росгвард задержали жителя Евпатории, удерживавшего заложника и угрожавшего взорвать гостиницу».

Общество
Мощный снегопад обрушится на Крым

Мощный снегопад обрушится на Крым

В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации