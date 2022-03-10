Крым будет заметать снегом еще два дня

В Крыму 11 марта синоптики прогнозируют холодную и снежную погоду. Температура воздуха днем -2…+3, ночью -6… -11. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

12 марта ожидается мокрый снег, местами сильные осадки, туман. На дорогах гололедица. Днем температура воздуха 0…-5, ночью -6…-11. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Прогноз погоды в Крыму на субботу 12 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 12 марта.

Мощный снегопад обрушится на Крым. В Крыму до 12 марта объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снега и гололедицы.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 11 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 11 марта.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 10 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 10 марта.