Первые скандалы, связанные с чемпионатом мира в Катаре

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Турнир в Катаре — один из самых неоднозначных в плане отношения болельщиков и специалистов.

Неудивительно, что многие журналисты изначально освещают события в негативном ключе и акцентируют внимание на организационных и других проблемах. Разберем те, что вызвали широкий резонанс.

Конечно, самый большой интерес для болельщиков представляют матчи. Это незабываемые эмоции, а чтобы добавить фана, они делают ставки на интересующие игры. Для этого проще и удобнее всего скачать букмекерское приложение Винлайн на смартфон, по ссылке подробно рассказано, как правильно ее установить.

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Многие средства массовой информации отказались освещать события чемпионата мира из-за многочисленных нарушений прав человека и несоблюдения нормальных условий работы для строителей спортивных объектов. В ряде стран Европы не обустроили фан-зоны, как это делалось на всех предыдущих чемпионатах мира.

Еще одно событие, из-за которого на Катар обрушились с критикой, — «фальшивые» болельщики ведущих мировых сборных. В репортажах, которые готовило местное телевидение перед началом турнира, были показаны группы фанатов в майках разных сборных. Внешне они сильно отличаются от этнического состава тех стран, которые поддерживают. Сообщества фанатов осудили Катар за подобную постановку. Но местные власти утверждают, что это арабы, пакистанцы, индусы, болеющие за топовые команды, и называть таких болельщиков фальшивыми нельзя.

Особенно большое возмущение у фанатов вызвала цена пива и условия его продажи.

Во-первых, бокал обойдется в 14 евро, что в разы дороже, чем на любом предыдущем турнире. Напомним, до начала ЧМ планировали продавать пиво по 7-8 евро за стакан, но власти изменили свое решение. Во-вторых, один человек может купить в сутки не больше четырех бокалов. Еще одна проблема, с которой столкнулись болельщики, — неудобное расположение точек продаж пива, они вынесены за пределы стадионов.

Наконец, болельщиков возмутили условия проживания в палаточных городках, построенных специально для чемпионата мира. В роликах, которые выпускали до ЧМ, рассказывали о комфортабельных отсеках, оформленных в традиционном катарском стиле и оснащенных всем необходимым — от интернета до кондиционера. По факту же оказалось, что это самая обычная палатка с двумя кроватями и тумбочкой. С учетом того, что сутки стоят 424 доллара, условия более чем спартанские.

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