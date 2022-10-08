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Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор «Тамань».

«Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено. На месте работают автодорожные службы, МЧС РФ», – отметили там.По информации мэра Керчи Святослава Брусакова, для автомобилей, остановленных у моста, подготовлена специальная площадка. «Отправляем, заворачивает ГАИ автомобили. На площадке аэропорта организована площадка, там разворачиваем штаб, палатки, туалеты», – сообщил он.

В пресс-службе Крымской железной дороги отметили, что загоревшаяся цистерна находилась в хвосте поезда, на данный момент локомотив с частью вагонов находится в Керчи.

«Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются», – отметили там.

Ранее сегодня появилось сообщение, что на Крымском мосту горит цистерна с топливом. По предварительным данным, арки моста не повреждены.

По словам очевидцев, сегодня около 6.00 в Керчи был слышен сильный взрыв. В сети появилось множество фото и видео, на которых видно сильное задымление на Крымском мосту. По некоторым данным, цистерна с топливом двигалась по мосту в составе товарного поезда из Тамани в Крым. Не доезжая до арок моста она загорелась.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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