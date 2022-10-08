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Война

Власти России озвучили первый вариант официальной причины подрыва Крымского моста

суббота, 8 октября 2022 09:16
Власти России озвучили первый вариант официальной причины подрыва Крымского моста

фото © Новости Крыма

На Керченском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.

Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.

«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в сообщении.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

При взрыве на Крымском мосту погибли три человека. Три человека погибли при взрыве грузовика на Крымском мосту, сообщает пресс-служба СК РФ.

По мнению властей, пострадавших на Крымском мосту нет. Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительной информации, нет.

Взрыв на Крымском мосту: что известно. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.

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