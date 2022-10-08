Война
Развитие сюжета: Старт паромного сообщения между Крымом и Россией отложен ● При взрыве на Крымском мосту погибли три человека ● В Крыму - ажиотаж на автозаправках ● По мнению властей, пострадавших на Крымском мосту нет ● Мост разрушен: власти запустят паром через Керченский пролив
Власти России озвучили первый вариант официальной причины подрыва Крымского моста
фото © Новости Крыма
На Керченском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.
Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.
«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы:
Ранее Новости Крыма сообщали:
При взрыве на Крымском мосту погибли три человека. Три человека погибли при взрыве грузовика на Крымском мосту, сообщает пресс-служба СК РФ.
По мнению властей, пострадавших на Крымском мосту нет. Пострадавших в результате ЧП на Крымском мосту, по предварительной информации, нет.
Взрыв на Крымском мосту: что известно. Движение по Крымскому мосту временно приостановлено.
Около Ялты автомобиль сбил двух подростков. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту автоаварии на трассе недалеко от Ялты.
Что такое ставка на двойной исход - стратетегии ставок на двойной исход
Тех, кто ставит на футбол можно разделить на 2 большие категории, одни ставят для удовольствия, другие для финансовой выгоды. Для многих фанатов поставить небольшую сумму на любимую команду может означать как некое выражение уверенности в победе любимчиков, так и увеличить получаемый от просмотра матча азарт.
Власти России озвучили первый вариант официальной причины подрыва Крымского моста
На Керченском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.
Мост разрушен: власти запустят паром через Керченский пролив
Движение по Крымскому мосту прекращено, российские власти полуострова готовятся запустить паромную переправу через пролив.
Зеленский попросил жителей Крыма не приближаться к российским военным объектам
Вот что президент Украины сказал в обращении по итогам 174-го дня войны: