Власти России озвучили первый вариант официальной причины подрыва Крымского моста

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На Керченском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.

Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.

«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в сообщении.

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